Варшава пообещала поддержку восстанию против Лукашенко

Варшава должна поддержать восстание в Белоруссии, которое могут начать белорусы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко»,— сказал Скшипчак в эфире телеканала Polsat.

Польский генерал отметил, что воюющие за Украину белорусы рано или поздно вернутся в свою страну. По словам экс-министра, это может вызвать в Белоруссии восстание против действующего президента.

«Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам», — подчеркнул Скшипчак, признав при этом, что такой сценарий вызовет значительный приток беженцев в Польшу.

Александр Лукашенко 31 марта заявил, что Запад готовит переворот в Белоруссии. «Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии», — отметил он.