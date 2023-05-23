Бузова и «Градусы» бесплатно споют в Омске

Певица Ольга Бузова и группа «Градусы» выступят на дне рождении парка «Вокруг света» в Омске 3 июня, сообщает организатор мероприятия.

Парк «Вокруг света» в Омске проведет день рождение 3 июня. Праздник начнется утром. В парке для горожан будут работать аниматоры. На сцене проведут театрализованное представление, игры, покажут новые аттракционы.

Вечером на сцене выступят Ольга Бузова и группа «Градусы» совместно с ведущими «Бригады У». Ограничение возраста на их концерт 6+. Все желающие смогу посетить концерт.

«Градусы» — российская поп-рок группа из Ставрополя, основанная в 2008 году. Их главные хиты — «Голая» и «Режиссер». Бузова активно строит карьеру певицы после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ее известные песни — «Мало половин», «Водица» и другие.