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Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей

Источник:
Sci News
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Странные инфразвуковые сигналы неясной природы зафиксировали в стратосфере Земли исследователи — данные удалось получить при помощи микробарометров, установленных на солнечных тепловых аэростатах.

На высоте примерно в 20 километров датчики неожиданно для ученых зафиксировали загадочный шум и отдельные инфразвуковые явления, которые сильно отличаются от звуков на земной поверхности.

Исследователи обратили внимание, что звуки имеют частоты ниже воспринимаемых человеческим ухом — примерно 20 герц и возникают на определенных высотах несколько раз в час.

Специалисты отмечают, что низкочастотные звуки могут распространяться на огромные расстояния, поэтому их источники тяжело обнаружить без более детального изучения полученных сведений.

Стратосфера — слой атмосферы, который отделяет Землю от космоса. Он характеризуется низкой турбулентностью и находится на высоте от 11 до 50 километров.

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