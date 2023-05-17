Новосибирцы собрали корзины сморчков

Жители Новосибирской области начали грибной сезон, они уже собирают сморчки и сморчковые шапочки корзинами.

Сморчки — грибы с морщинистой шляпкой, они растут в лесах и на садовых участках весной. Сморчковая шапочка имеет морщинистую шляпку, за счет чего похож на сморчок, но не прирастает к ножке, а крепится к ней у верхушки. Это самые ранние грибы.

Новосибирцы делятся фотографиями собранных грибов в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023». Они собирают сморчки и сморчковые шапочки целыми корзинами, хотя и говорят, что в этом году урожай меньше из-за сухой погоды.

Жители собирают такие грибы в Бердске, в Жеребцово, возле Гусинобродского шоссе, в Искитисмском районе. Искать сморчки нужно на опушках рядом с липами, березами, тополями и ольхой. Сморчки надо обязательно тщательно вымачивать и готовить, сырыми их есть нельзя.