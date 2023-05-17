НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирцы собрали корзины сморчков

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: ©vk.com/griby_novosibirsk

Жители Новосибирской области начали грибной сезон, они уже собирают сморчки и сморчковые шапочки корзинами.

Сморчки — грибы с морщинистой шляпкой, они растут в лесах и на садовых участках весной. Сморчковая шапочка имеет морщинистую шляпку, за счет чего похож на сморчок, но не прирастает к ножке, а крепится к ней у верхушки. Это самые ранние грибы.

Новосибирцы делятся фотографиями собранных грибов в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023». Они собирают сморчки и сморчковые шапочки целыми корзинами, хотя и говорят, что в этом году урожай меньше из-за сухой погоды.

Жители собирают такие грибы в Бердске, в Жеребцово, возле Гусинобродского шоссе, в Искитисмском районе. Искать сморчки нужно на опушках рядом с липами, березами, тополями и ольхой. Сморчки надо обязательно тщательно вымачивать и готовить, сырыми их есть нельзя.

Еще по теме
Холод вернется в регионы Сибири
Хищные цветы распустились в ботсаду ТГУ. ФОТО
Прострелы массово расцвели в «Шушенском бору»
Метели и снег настигнут Бурятию и Забайкалье
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Видать снаряды британские рванули нечаянно. Не любят британцы украинцев, не любят почему то. "До последнего...

mosquito__2010

Значит всё хорошо, зря украинцы запаниковали, странные какие то честное слово, британцы же сказали. Главное...

mosquito__2010

Тебя мама в детстве квадратной головой не называла ? Ну мол "я тебя мой мальчик и таким люблю" всё такое...

mosquito__2010

Демонстративно выпить местной чистейшей воды из стакана, успокоить население, а то панику развели.