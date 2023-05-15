Ночные кошмары портят настроение утром, чтобы от них избавиться можно применить несколько техник, сообщила врач-сомнолог Ирина Завалко.

Врач посоветовала для борьбы с ночными кошмарами расслабляться перед сном с помощью йоги, медитации и или горячей ванны, делать небольшой перекус, ложиться в одно и то же время, избегать страшных фильмов и новостей вечером. Также поможет дневник, куда можно «сливать» эмоции и страхи.

«Чтобы успокоиться после пробуждения, психологи рекомендуют придумать своему сну более счастливый сценарий. Например, если человеку снилось, что он убегал по темной тропинке от преступника, то ему нужно убедить себя, что потом он свернул в спокойное место, а бежал за ним на самом деле его любимый пес», — цитирует Lenta.ru Завалко.

Если ничего не помогает, сюжеты кошмаров повторяются или человек не может из-за этого спать, то лучше обратиться к психотерапевту.