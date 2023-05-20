Первый канал покажет серию фильмов о создании картин

Первый канал покажет мини-сериал «Арт и факт» из четырех новелл, где расскажут о создании известных картин русских живописцев XIX века.

Первая серия будет посвящена созданию картины «Призраки» художника Виктора Борисова-Мусатова.

По сюжету, Борисов-Мусатов и его сестра приезжают в имение Голицыных. Старый дворецкий рассказывает им о таинственной смерти юной княжны, и художнику начинает во сне и наяву видеться призрак девушки. Контакт с потусторонним миров меняет судьбу героя.

В первой новелле снялись Владислав Комаров, Карина Разумовская, Евгений Филатов, Олеся Соколова, Соня Присс, Екатерина Ильина.

Всего выйдет четыре новеллы, кроме Борисова-Мусатова расскажут о картинах художников Ивана Шишкина, Василия Перова и Михаила Врубеля.

Премьера проекта «Арт и факт» состоится 21 мая в 23.45 на Перовом канале.