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Депп заключил крупнейший контракт в истории мужского парфюма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @johnnydepp

Актер Джонни Депп заключил трехлетний контракт мужской парфюмерией Dior Sauvage на 20 миллионов долларов.

Сделка в 20 миллионов долларов Деппа и Dior стала самой крупной в истории мужского парфюма. Для сравнения, его коллеги заключали контракты на более скромные суммы: Роберт Паттинсон с Dior Homme на 12 миллионов и Брэд Питт с Chanel No. 5 на 7 миллионов.

После победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд, карьера Джонни Деппа снова пошла в гору. Кроме рекламных контрактов, актер снова стал востребован в кино. Например, ему вернули роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», а также он снялся в крупном историческом фильме «Жанна Дюбарри».

Во время судебных разборок с Херд, обвинявшей Деппа в домашнем насилии, киностудии сторонились актера.

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