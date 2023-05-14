Депп заключил крупнейший контракт в истории мужского парфюма

Актер Джонни Депп заключил трехлетний контракт мужской парфюмерией Dior Sauvage на 20 миллионов долларов.

Сделка в 20 миллионов долларов Деппа и Dior стала самой крупной в истории мужского парфюма. Для сравнения, его коллеги заключали контракты на более скромные суммы: Роберт Паттинсон с Dior Homme на 12 миллионов и Брэд Питт с Chanel No. 5 на 7 миллионов.

После победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд, карьера Джонни Деппа снова пошла в гору. Кроме рекламных контрактов, актер снова стал востребован в кино. Например, ему вернули роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», а также он снялся в крупном историческом фильме «Жанна Дюбарри».

Во время судебных разборок с Херд, обвинявшей Деппа в домашнем насилии, киностудии сторонились актера.