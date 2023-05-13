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Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала
Фото: © Star TV

Фанаты турецкого сериала «Зимородок» взбешены внезапной отменой выхода 32 серии «Зимородка» в пятницу, это связано с показом предвыборного митинга в прямом эфире.

Зрители ожидали выхода очередной серии «Зимородка», где должно было проясниться, состоится ли развод главных героев — Сейран и Ферита. Всю неделю телеканал Star TV показывал отрывки и пиарил новую серию. Новые серии выходят по пятницам, их снимают прямо на неделе перед выходом.

За несколько минут до начала сериала стало известно, что 32 серию «Зимородка» не покажут 12 мая из-за трансляции предвыборного митинга президента Турции. Некоторые турецкие зрители пошутили, что Сейран и Ферита кто только не разлучал, и теперь очередь дошла до президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вероятнее всего, 32 серия «Зимородка» выйдет в следующую пятницу, 19 мая. Взъяренные поклонники в разных странах мира, в том числе в России, требуют, чтобы в пятницу показали сразу две серии.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая 2023 года. За кресло будут бороться действующий президент Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.

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MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.