Экс-футболист Каракин разбился во время уличной гонки

Бывший российский футболист Александр Каракин разбился насмерть во время уличной гонки в Подмосковье.

Водитель Nissan GT-R в ночь на пятницу, 12 мая, не справился с управлением в районе 29 километра автодороги «М-1 Беларусь» и врезался в отбойник. Мужчина был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь, сообщила прокуратура Московской области.

Фото: © прокуратура Московской области

По данным телеграм-каналов, за рулем был экс-футболист Александр Каракин. Он возвращался с уличных гонок в крайней правой полосе с превышением на полусликах Toyo R888R (спортивные покрышки без водоотводов). Дорожное полотно полили, и при перестроении водитель поймал аквапланирование, что привело к аварии, пишет Mash.

По информации Shot, гонки на Минском шоссе проходили каждый четверг, стритрейсеры и автолюбители собирались на АЗС «Роснефть» и остановке возле нее.

Каракину было 32 года. Спортсмен в разные годы выступал в составе молодежных команд столичных «Спартака» и «Динамо», а также подмосковных «Химок».