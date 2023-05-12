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Бузова и Тарасов устроили новые публичные разборки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов публично поссорились из-за старых обид, ведущая попросила бывшего мужа навсегда забыть ее имя.

Очередной скандал между бывшими супругами разразился на фоне высказывания футболиста о славе Бузовой. Он говорил, что его экс-супруга использовала развод, чтобы взлететь по карьерной лестнице. Она строила из себя жертву, а на самом деле сама не хотела ни семьи, ни детей.

«Аллооо, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене», — ответила Бузова Тарасову в телеграм-канале.

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