Пентагон назвал самую мощную военную технологию

Самая мощная из всех современных технологий ведения войны — искусственный интеллект, заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Возможность принимать решения быстрее и точнее является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении», — отметил американский военачальник.

В 2020 году командование ВВС США сообщило о первом использовании системы ИИ как полноценного «второго пилота» в ходе полета разведывательного самолета U-2. В настоящее время Пентагон реализует более 600 проектов с применением искусственного интеллекта.

Автономные системы вооружения произведут революцию в военном деле, уверены аналитики. Эксперты указывают, что беспилотники и «умные» системы вооружения уже произвели эффект, сравнимый с изобретением пороха и ядерного оружия.