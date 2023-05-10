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Пентагон назвал самую мощную военную технологию

Источник:
РИА Новости
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Самая мощная из всех современных технологий ведения войны — искусственный интеллект, заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Возможность принимать решения быстрее и точнее является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении», — отметил американский военачальник.

В 2020 году командование ВВС США сообщило о первом использовании системы ИИ как полноценного «второго пилота» в ходе полета разведывательного самолета U-2. В настоящее время Пентагон реализует более 600 проектов с применением искусственного интеллекта.

Автономные системы вооружения произведут революцию в военном деле, уверены аналитики. Эксперты указывают, что беспилотники и «умные» системы вооружения уже произвели эффект, сравнимый с изобретением пороха и ядерного оружия.

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Топ комментариев

GammiPluh

Судебная система в США как новое камеди шоу

karuto

Начальница, ты как всегда, отсиделась в день великой победы, чтоб в табло не больно было, а опосля гавкаешь....

pepelmetal

Да либерахам бесполезно объяснять!

olegsbeglov

То ,что США делало последние годы, ведет к катастрофическим последствиям.