Мари Краймбрери выпустила документальную песню «Малая, пой»

Певица Мари Краймбрери выпустила песню «Малая, пой», где без метафор рассказала все важные события своей жизни.

Песня «Малая, пой» Краймбрери получилось документальной. В ней певица в рифму перечислила события своей жизни, которые сделали ее той, кто она есть.

В тексте упоминается о разрыве связи с братом, о том, что ни разу за год не повидалась с отцом, о тяжелой ангине, которую она скрывала от продюсеров, чтобы выйти на сцену. А также, исходя из текста, что однажды разорвала помолвку с любимым человеком.

«И что она напишет эту красивую песню, впервые в жизни не стесняясь быть честной сполна. И что она захочет снова быть с кем-нибудь вместе, хоть и в момент этой премьеры будет одна», — спела о себе во втором лице Краймбрери в конце.

Песня «Малая, пой» за сутки после премьеры попала в чарт самых прослушиваемых треков «Яндекс. Музыки» на 14 место.