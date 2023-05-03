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Володин потребовал применить против Киева «оружие уничтожения»

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы потребуют применения оружия для уничтожения украинского «террористического режима», заявил в своем телеграм-канале спикер палаты Вячеслав Володин, комментируя ночную атаку беспилотников на Кремль.

«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин, добавив, что такой режим угрожает безопасности России.

Киев ночью попытался с помощью беспилотников нанести удар по резиденции президента РФ, на Кремль были нацелены два беспилотных летательных аппарата. Российским спецслужбам удалось вывести аппараты из строя.

Путин в результате атаки не пострадал. На опубликованных кадрах видно, что беспилотники приблизились к Сенатскому дворцу, после чего были сбиты. Один из летательных аппаратов взорвался и упал на крышу здания, после чего та загорелась.

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Политика #Мир #Россия
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