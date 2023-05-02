Красноярский художник Василий Слонов обыграл импортозамещение и показал дизайн робота-пылесоса в виде березового пня.

«По программе импортозамещения успешно реализован проект по созданию робота-пылесоса "Пень 2.0". Проект реактивно зашел в народ. Покупательский спрос превысил все прогнозы маркетологов. Первый счастливый обладатель несет "Пень 2.0" домой, пританцовывая», — написал Слонов в соцсетях.

Красноярец известен эпатажными работами. Березовая береста — его любимый принт. Он уже делал презервативы такой расцветки. Среди работ Слонова также самовар с лицом президента РФ Владимира Путина.