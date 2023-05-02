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Красноярский художник показал робот‑пылесос «Пень»

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский художник Василий Слонов обыграл импортозамещение и показал дизайн робота-пылесоса в виде березового пня.

«По программе импортозамещения успешно реализован проект по созданию робота-пылесоса "Пень 2.0". Проект реактивно зашел в народ. Покупательский спрос превысил все прогнозы маркетологов. Первый счастливый обладатель несет "Пень 2.0" домой, пританцовывая», — написал Слонов в соцсетях.

Красноярец известен эпатажными работами. Березовая береста — его любимый принт. Он уже делал презервативы такой расцветки. Среди работ Слонова также самовар с лицом президента РФ Владимира Путина.

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Культгид #Искусство #Красноярск
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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.