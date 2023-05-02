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Бурятские ученые разработали коллагеновый гель от ожогов

Источник:
Sibnet.ru
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Аптечка
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали средство для лечения ран и ожогов на основе белка коллагена и его производных, сообщается на сайте вуза.

Средство делали из шкур крупного рогатого скота с непригодными для выделки дефектами. После предварительной обработки ее подвергли воздействию кисломолочной композицией, которая представляет собой симбиоз молочнокислых микроорганизмов, а также ферментов и кислот, продуцируемых ими.

Эксперимент на животных показал результативность. Оно помогало уменьшать площадь ожоговой раны и при этом не было никакого токсического действия. Эффективность применения средства сравнима с известными фармацевтическими препаратами.

Коллектив авторов продолжит исследования, чтобы применять средство в фармацевтической и косметической промышленностях.

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Наука #Наука #Бурятия
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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...