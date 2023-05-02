Бурятские ученые разработали коллагеновый гель от ожогов

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали средство для лечения ран и ожогов на основе белка коллагена и его производных, сообщается на сайте вуза.

Средство делали из шкур крупного рогатого скота с непригодными для выделки дефектами. После предварительной обработки ее подвергли воздействию кисломолочной композицией, которая представляет собой симбиоз молочнокислых микроорганизмов, а также ферментов и кислот, продуцируемых ими.

Эксперимент на животных показал результативность. Оно помогало уменьшать площадь ожоговой раны и при этом не было никакого токсического действия. Эффективность применения средства сравнима с известными фармацевтическими препаратами.

Коллектив авторов продолжит исследования, чтобы применять средство в фармацевтической и косметической промышленностях.