Дуров опубликовал фото с голым торсом и цитатой-мемом

Бизнесмен Павел Дуров выложил фотографию, на которой предстал с голым торсом, он сопроводил снимок цитатой, которую часто используют в мемах и статусах.

Дуров подписал фото, на котором позирует с голым торсом в черном плаще на фоне пустыни так: «То, что мы делаем сейчас, откликается в вечности» — Марк Аврелий».

Фото: © @durov

Эту цитату предприниматель взял из фильма «Гладиатор», там ее произносит полководец Максимус Децим Меридий, отправляя войско в битву. Фразу приписывают императору Марку Аврелию из философских записей «К самому себе».

Цитату о вечности в соцсетях используют или как мем.

Читатели Дурова удивились тому, что эта публикация в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена) стала второй за апрель. До этого он обычно публиковал один пост в год.

Дуров уже позировал с обнаженным торсом на фоне пустыни и видов Дубая. Последний снимок, возможно, взят из той же фотосессии.