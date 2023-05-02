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Дуров опубликовал фото с голым торсом и цитатой-мемом

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен Павел Дуров выложил фотографию, на которой предстал с голым торсом, он сопроводил снимок цитатой, которую часто используют в мемах и статусах.

Дуров подписал фото, на котором позирует с голым торсом в черном плаще на фоне пустыни так: «То, что мы делаем сейчас, откликается в вечности» — Марк Аврелий».

Фото: © @durov

Эту цитату предприниматель взял из фильма «Гладиатор», там ее произносит полководец Максимус Децим Меридий, отправляя войско в битву. Фразу приписывают императору Марку Аврелию из философских записей «К самому себе».

Цитату о вечности в соцсетях используют или как мем.

Читатели Дурова удивились тому, что эта публикация в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена) стала второй за апрель. До этого он обычно публиковал один пост в год.

Дуров уже позировал с обнаженным торсом на фоне пустыни и видов Дубая. Последний снимок, возможно, взят из той же фотосессии.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...