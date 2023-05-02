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Главные наряды на Met Gala: Chanel, прозрачность и блестки

Источник:
Sibnet.ru
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Риана в цветочном коконе, Джаред Лето в королевской мантии и Николь Кидман в платье из рекламы Chanel №5»: знаменитости блеснули на ковровой дорожке ежегодного бала Met Gala. Sibnet.ru выбрал самые яркие и неординарные образы.

Бал Met Gala состоялся в Нью-Йорке в понедельник, 1 мая. По московскому времени событие пришлось на утро вторника.

В 2023 году Met Gala посвящен наследию покойного дизайнера Карла Лагерфельда. Поэтому гости балла пришли в нарядах класса люкс, облачившись в Chanel, Fendi и другие бренды.

Гостями бала стали селебы мирового уровня: актеры, музыканты, супермодели, спортсмены. На мероприятии собралось много знаменитых пар.

Хозяйка вечера, редактор американского издания журнала Vogue, Анна Винтур появилась на дорожке в компании актера Билла Найи. Это один из первых официальных выходов пары.

Также среди самых узнаваемых персон на Met Gala — Пенелопа Крус и Дуа Липа, выбравшие для торжества платья в стиле свадебных, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмили Ратаковски, Николь Кидман в платье из рекламы «Chanel №5», Леди Гага и другие.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Событие проходит ежегодно уже более 60 лет в формате большой вечеринки.

Бал считается самым крупным мероприятием по сбору средств в Нью-Йорке. Например, в 2014 году на нем собрали рекордные 12 миллионов долларов.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...