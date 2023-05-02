Главные наряды на Met Gala: Chanel, прозрачность и блестки

Риана в цветочном коконе, Джаред Лето в королевской мантии и Николь Кидман в платье из рекламы Chanel №5»: знаменитости блеснули на ковровой дорожке ежегодного бала Met Gala. Sibnet.ru выбрал самые яркие и неординарные образы.

Бал Met Gala состоялся в Нью-Йорке в понедельник, 1 мая. По московскому времени событие пришлось на утро вторника.

В 2023 году Met Gala посвящен наследию покойного дизайнера Карла Лагерфельда. Поэтому гости балла пришли в нарядах класса люкс, облачившись в Chanel, Fendi и другие бренды.

Гостями бала стали селебы мирового уровня: актеры, музыканты, супермодели, спортсмены. На мероприятии собралось много знаменитых пар.

Хозяйка вечера, редактор американского издания журнала Vogue, Анна Винтур появилась на дорожке в компании актера Билла Найи. Это один из первых официальных выходов пары.

Также среди самых узнаваемых персон на Met Gala — Пенелопа Крус и Дуа Липа, выбравшие для торжества платья в стиле свадебных, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмили Ратаковски, Николь Кидман в платье из рекламы «Chanel №5», Леди Гага и другие.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Событие проходит ежегодно уже более 60 лет в формате большой вечеринки.

Бал считается самым крупным мероприятием по сбору средств в Нью-Йорке. Например, в 2014 году на нем собрали рекордные 12 миллионов долларов.