Мыши и разрушенный мост ждали участников «Фактора страха»

Звездные участники второго выпуска передачи «Фактор страха: Испытание тайгой» справились со «скачками» по берегу Катуни на животах и преодолели пропасть над бурной алтайской рекой.

Сезон был снят прошлой осенью в Республике Алтай. Шоу выходит на телеканале СТС.

За приз в 300 тысяч рублей в каждом выпуске борются четыре звездные пары – супруги, коллеги или друзья. Им необходимо преодолеть три испытания, ни одно из которых из эпизода в эпизод не повторяется. Руководит состязанием актер Алексей Чадов.

Во втором выпуске за победу боролись друзья юморист Александр Волохов и телеведущий Иван Чуйков, актеры и юмористы Игорь Чехов и Юлия Топольницкая, видеоблогер, музыкант Егор Шип и его продюсер Пашу, а также супруги фигуристка Анастасия Гребенкина и программист Юрий Гончаров.

В испытании «Алтайское дерби» звездам предстояло «прокатиться» на животах вдоль берега Катуни со скоростью 50 километров в час, уцепившись сзади за веревку, в которую запряжены две лошади. Дистанция составляла 100 метров, задача команды – как можно дольше удержаться в упряжке. Худшими на первом этапе стали Гребенкина и Гончаров, в совокупности преодолевшие менее пяти метров.

Второе «гадкое» испытание назвалось «Спа-салон». Один из партнеров садился в кресло, надевал темные очки на глаза и специальный конус – на голову. Затем напарник по очереди сыпал ему на лицо мышей, раков, тритонов, мадагаскарских пауков, улиток, личинок. Первый должен был определить, что по нему ползает, с первой попытки – «вслепую» или со второй – при помощи рук, за что присуждалось два или один балл соответственно. На этом этапе с дистанции сошли Чехов и Топольницкая.

Вышедшие в финал мужские пары должны были по разрушенному пешеходному подвесному мосту перейти с левого берега Катуни на правый, добежать до скалы и подать сигнал дымовой шашкой, зажечь которую можно только после того, как оба участника окажутся на финальной точке. Если один упадет, второй мог завершить дистанцию без него. Тогда к его времени добавлялось 1,5 минуты штрафного времени.

Эту сцену снимали в районе Ороктойского моста в Чемальском районе Республики Алтай. Здесь расположено самое узкое и одновременно глубокое место легендарной реки. Во время осенних съёмок вода была насыщенного бирюзового цвета. Участники шоу признались, что были потрясены невероятной красотой места.

«Как здесь красиво!», «Потому что это Россия!» – прокричали друг другу Волохов и Чуйков, преодолевая пропасть. Но в этом испытании быстрее оказались Егор Шип и Пашу. Они выиграли 300 тысяч рублей, которые решили направить на помощь больным детям.