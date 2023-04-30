Эксперт предсказал новую волну заболеваемости ковидом в мае

Очередная волна заболеваемости ковидом в России может начаться в мае, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Последняя волна [заболеваемости] довольно небольшая. Сказать твердо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет - где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно». — сказал ТАСС сказал Альтштейн.

По его словам, последняя волна заболеваемости началась в январе, на ее пике регистрировалось порядка 13 тысяч случаев. В то же время снижение идет очень медленно, добавил эксперт.

Он отметил, что максимальное число заболевших ковидом в период вероятного подъема заболеваемости может колебаться в пределах 10-20 тысяч