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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине

Источник:
ТАСС
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что использовала все средства, которые были в ее распоряжении, чтобы предотвратить конфликт на Украине.

«То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — приводит ТАСС слова Меркель, сказанные ей в интервью немецким СМИ.

В то же время она в очередной раз выступила в защиту своей политики в отношении России. Так, Меркель назвала усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году в рамках так называемого минского процесса верными.

«Я поддерживаю эти дипломатические попытки», — указала бывшая глава правительства Германии, добавив, что «Очень сильно беспокоится» об Украине.

Экс-канцлер Германии рассказала, что много разговаривала с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и нынешним главой государства Владимиром Зеленским.

«Президент Зеленский очень критически отнесся к минским соглашениям. Он уже сказал это во время своей предвыборной кампании и отметил, что считает это неосуществимым», — сказала Меркель.

Она заметила, что, по мнению украинских политических лидеров, это соглашение не популярно на Украине, и его было очень трудно реализовать политическим путем.

Тема: Военная операция на Украине
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