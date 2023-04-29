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Спутники Илона Маска испортили звездное небо

Источник:
Sibnet.ru
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Спутники группировки Starlink
Спутники группировки Starlink
Фото: © International Astronomical Union

Съемки космоса стали сложнее, из-за того, в кадр постоянно попадают спутники Илона Маска Starlink, сообщил Sibnet.ru новосибирский астрофотограф Алексей Поляков.

«Снимаешь объект. Экспозиции идут длительные, выдержка 10 минут. За 10 минут в кадре может штук 15-20 треков длинных от спутников, которые сложно убирать», — сказал Поляков.

Он добавил, что скоро «спутников будет больше, чем звезд».

Компания SpaceX вывела на орбиту 4236 спутников системы Starlink. Китай также планирует запустить как можно больше своих спутников, чтобы парализовать работу техники Маска.

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Наука #Космос #Новосибирск
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