Вышел трейлер второй части нового «Секса в большом городе»

Первый официальный трейлер второго сезона сериала «И просто так», продолжающего «Секс в большом городе» появился на На YouTube-канале стриминговой платформы HBO Max.

В трейлере второго сезона показали постельную сцену Кэрри с коллегой по работе из первого сезона «И просто так» и обычные сцены посиделок подруг.

Также Шарлотта будет переживать за повзрослевшую дочь Лили, которая неожиданно сообщит матери, что готова потерять девственность.

Первый сезон сериала «И просто так» вышел в 2021 году и стал продолжение культового «Секса в большом городе» с теми же актрисами, которые исполнили главных героинь в оригинале.