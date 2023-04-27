Вышел трейлер второй части нового «Секса в большом городе»

Первый официальный трейлер второго сезона сериала «И просто
так», продолжающего «Секс в большом городе» появился на На YouTube-канале стриминговой
платформы HBO Max.
В трейлере второго сезона показали постельную сцену Кэрри с коллегой
по работе из первого сезона «И просто так» и обычные сцены посиделок подруг.
Также Шарлотта будет переживать за повзрослевшую дочь Лили,
которая неожиданно сообщит матери, что готова потерять девственность.
Первый сезон сериала «И просто так» вышел в 2021 году и стал
продолжение культового «Секса в большом городе» с теми же актрисами, которые
исполнили главных героинь в оригинале.