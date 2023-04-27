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Вышел трейлер второй части нового «Секса в большом городе»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый официальный трейлер второго сезона сериала «И просто так», продолжающего «Секс в большом городе» появился на На YouTube-канале стриминговой платформы HBO Max.

В трейлере второго сезона показали постельную сцену Кэрри с коллегой по работе из первого сезона «И просто так» и обычные сцены посиделок подруг.

Также Шарлотта будет переживать за повзрослевшую дочь Лили, которая неожиданно сообщит матери, что готова потерять девственность.

Первый сезон сериала «И просто так» вышел в 2021 году и стал продолжение культового «Секса в большом городе» с теми же актрисами, которые исполнили главных героинь в оригинале.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

молодой перспективный президент)))