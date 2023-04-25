Брэд Питт проедет круг на «Формуле-1»

Актер Брэд Питт получил специальное разрешение на формальное участие в «Формуле 1». Он проедет прогревочный круг перед гонкой Гран-при Великобритании.

Гран-при в Великобритании на трассе Сильверстоуне пройдет с 7 по 9 июля. Питт прокатится на болиде команды Mercedes.

Участие в «Формуле 1» связано со съемками нового фильма, которыми занимается продюсерская компания Льюиса Хэмилтона, сообщает The Sun.

Фильм расскажет о бывшем гонщике F1, который после ухода из спорта становится наставником молодого пилота. Премьера картины намечена на 2024 год.