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Увеличат число бюджетных мест вузах для инженеров и врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Аудитория в НГУ
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения об увеличении числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям, говорится в сообщении на сайте правительства РФ

Минпромторг, Минфин и Минобрнауки подготовят предложения по повышению «привлекательности вузовских образовательных программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приема на бюджетное обучение по таким программам» до 1 июня.

Мишустин также поручил подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в колледжах и вузах по наиболее востребованным медицинским специальностям, включая целевое обучение.

Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения разработают меры по трудоустройству выпускников медицинских вузов заказчиками целевого обучения, а также по выполнению условий договоров самими «целевиками».

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Жизнь #Образование #Рынок труда
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Топ комментариев

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..