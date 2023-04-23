Увеличат число бюджетных мест вузах для инженеров и врачей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения об увеличении числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям, говорится в сообщении на сайте правительства РФ

Минпромторг, Минфин и Минобрнауки подготовят предложения по повышению «привлекательности вузовских образовательных программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приема на бюджетное обучение по таким программам» до 1 июня.

Мишустин также поручил подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в колледжах и вузах по наиболее востребованным медицинским специальностям, включая целевое обучение.

Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения разработают меры по трудоустройству выпускников медицинских вузов заказчиками целевого обучения, а также по выполнению условий договоров самими «целевиками».