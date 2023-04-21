Директор Темниковой прокомментировал замазанную певицу на «Муз‑ТВ»

Зрители «Муз-ТВ» возмутились, когда увидели заблюренную Елену Темникову в документальном фильме про «Фабрику звезд». Телеканал свою позицию не обозначил, а концертный директор певицы назвал эту ситуацию ерундой.

«Муз-ТВ» выпустил документальный фильм «Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд"». В нем ни разу не упомянули о Елене Темниковой, которая заняла в проекте третье место. Более того, на кадрах с финала «Фабрики» певицу заблюрили.

Концертный директор Темниковой Табриз Шахиди прокомментировал ситуацию. Он заявил, что их не интересует позиция канала «Муз-ТВ», назвав произошедшее «ерундой».

«Елена — большой артист и не нуждается в невнятных упоминаниях, а мы не обращаем внимания на цензуру, связанную с интригами. Только время покажет, кто настоящий сильный артист, а кто настаивает на том, чтобы ''вырезать'' из программ конкурентов, чтобы вдруг не появились упоминания», — сказал Шахиди телеграм-каналу «Звездач».

Тем временем поклонники певицы продолжают выдвигать версии. Некоторые считают, что Темникову «стерли» из-за ее позиции относительно СВО, другие, что это месть бывшего продюсера Максима Фадеева, который попросил руководство канала убрать артистку.