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Директор Темниковой прокомментировал замазанную певицу на «Муз‑ТВ»

Источник:
Sibnet.ru
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Елена Темникова
Елена Темникова
Фото: © телеграм-канал TEMNIKOVA

Зрители «Муз-ТВ» возмутились, когда увидели заблюренную Елену Темникову в документальном фильме про «Фабрику звезд». Телеканал свою позицию не обозначил, а концертный директор певицы назвал эту ситуацию ерундой.

«Муз-ТВ» выпустил документальный фильм «Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд"». В нем ни разу не упомянули о Елене Темниковой, которая заняла в проекте третье место. Более того, на кадрах с финала «Фабрики» певицу заблюрили.

Концертный директор Темниковой Табриз Шахиди прокомментировал ситуацию. Он заявил, что их не интересует позиция канала «Муз-ТВ», назвав произошедшее «ерундой».

«Елена — большой артист и не нуждается в невнятных упоминаниях, а мы не обращаем внимания на цензуру, связанную с интригами. Только время покажет, кто настоящий сильный артист, а кто настаивает на том, чтобы ''вырезать'' из программ конкурентов, чтобы вдруг не появились упоминания», — сказал Шахиди телеграм-каналу «Звездач».

Тем временем поклонники певицы продолжают выдвигать версии. Некоторые считают, что Темникову «стерли» из-за ее позиции относительно СВО, другие, что это месть бывшего продюсера Максима Фадеева, который попросил руководство канала убрать артистку.

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