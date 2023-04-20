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Карта Победы: вспоминаем героев и разыгрываем призы

Источник:
Sibnet.ru
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проект «Карта Победы»
Фото: © Sibnet.ru
Интерактивная «Карта Победы» вновь станет главной площадкой празднования 9 мая на портале Sibnet.ru — каждый пользователь может опубликовать на сайте проекта историю участника войны из своей семьи или поздравление для фронтовика. А также поучаствовать в тематических играх с призами.

Проект «Карта Победы» был запущен совместно с компанией Ростелеком и за несколько лет стал своеобразным виртуальным мемориалом. Здесь собрано множество воспоминаний о героях Великой Отечественной войны.

Также на платформе размещены адреса архивов и фондов с данными о фронтовиках, справочник боевых наград ВОВ, хроника Берлинской операции, познавательные военно-исторические статьи.

Например, раздел «Связисты» рассказывает о том, как была организована связь в годы Великой Отечественной войны. Здесь есть интересная информация о военных шифрах и голубиной почте на войне.

На отдельной странице пользователи могут познакомиться с каталогом военных фильмов с описанием каждой картины и ссылкой на онлайн-кинотеатр для просмотра ленты.

В честь Дня Победы на «Карте Победы» стартуют интерактивные игры с призами — 25 апреля начнется викторина «В мире танков», 2 мая — «Знаток истории».

Как увековечить героев ВОВ

Чтобы поздравить с помощью «Карты Победы» тех, кто сражался на фронте или работал в тылу в годы войны, достаточно на сайте проекта кликнуть «Поздравить фронтовика», затем поставить метку на интерактивной карте, написать имя ветерана и несколько слов для него. После публикации получится поздравительная открытка, ей можно поделиться в соцсетях.

«Карта Победы» продолжает принимать истории о фронтовиках и тружениках тыла. Их рассказывают дети, внуки, правнуки. На сегодня проект собрал участников из самых разных регионов России и даже стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сохранить историю своего фронтовика также просто. Нужно кликнуть «Добавить свою историю», поставить метку на карте, загрузить фото и написать текст. 

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Жизнь #История
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