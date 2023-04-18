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Электричество отключили в Кызыле ради спасения кота

Источник:
Sibnet.ru
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Электромонтер спас кота
Фото: © пресс-служба «Россети Сибирь»

Кот в Туве два дня голодал и мерз на опоре линии электропередач, пока энергетики не отключили ночью электричество и не сняли животное, сообщает пресс-служба «Россети Сибирь».

Кот забрался на опору высоковольтной линии электропередачи в Кызыле и не мог слезть. Он просидел на столбе два дня, мерз и голодал. Волонтеры и жители ближайших домов обращались в различные инстанции, просили и частных владельцев автовышек снять животное, но везде получили отказ.

Оперативная бригада «Россети Сибирь Тываэнерго» выехала на линию поздно ночью, чтобы дискомфорт жителям, связанный с отключением, был минимальным.

«Снимать животных с ЛЭП можно только профессионалам, самостоятельно этого делать нельзя. Линия должна быть отключена от напряжения, необходимо убедиться, что место безопасно», — сказал электромонтер оперативно-выездной бригады Аймир Саай.

Кота сняли с опоры, а добрые люди приютили животное. Он оказался очень ласковым и послушным.

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Жизнь #Звери #Тува
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