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Главу «Дискуса» задержали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен и депутат Алексей Джулай
Фото: © Горсовет Новосибирска

Правоохранительные органы задержали владельца группы строительных компаний «Дискус», депутата Горсовета Новосибирска Алексея Джулая по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков.

В начале апреля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков двух домов на Плющихинском жилмассиве, которые не были в срок сданы в эксплуатацию. Деньги на строительство привлекались с 2016 года. 

Во время допроса по делу Джулая задержали, сообщил представитель силовых структур ТАСС. В понедельник Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит ходатайство следователя об избрании Джулаю меры пресечения.

Власти сообщали о контроле над ситуацией с достройкой домов на жилмассиве. 

«Проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия для стабилизации ситуации, разрабатываются механизмы решения вопросов завершения строительства домов, возводимых ГК "Дискус" в микрорайонах "Плющихинский" и "Просторный"», — сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска.

В разных стадиях строительства находится 106 жилых домов. В отношении половины из них — по 53 объектам — инспекцией Госстройнадзора НСО выданы заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации. Власти и ресурсоснабжающие организации работают над вводом домов в эксплуатацию.

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.