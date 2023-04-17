Главу «Дискуса» задержали в Новосибирске

Правоохранительные органы задержали владельца группы строительных компаний «Дискус», депутата Горсовета Новосибирска Алексея Джулая по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков.

В начале апреля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков двух домов на Плющихинском жилмассиве, которые не были в срок сданы в эксплуатацию. Деньги на строительство привлекались с 2016 года.

Во время допроса по делу Джулая задержали, сообщил представитель силовых структур ТАСС. В понедельник Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит ходатайство следователя об избрании Джулаю меры пресечения.

Власти сообщали о контроле над ситуацией с достройкой домов на жилмассиве.

«Проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия для стабилизации ситуации, разрабатываются механизмы решения вопросов завершения строительства домов, возводимых ГК "Дискус" в микрорайонах "Плющихинский" и "Просторный"», — сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска.

В разных стадиях строительства находится 106 жилых домов. В отношении половины из них — по 53 объектам — инспекцией Госстройнадзора НСО выданы заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации. Власти и ресурсоснабжающие организации работают над вводом домов в эксплуатацию.