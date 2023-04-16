Задания по СВО включат в ЕГЭ по истории

Вопросы о специальной военной операции (СВО) на Украине, включат в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как новые учебники появятся в российских школах, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Как появятся учебники и «по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», рассказали ТАСС в пресс-службе.

«То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — говорится в сообщении.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10-11-х классов. Как сообщали в январе в пресс-службе министерства, планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024-2025 года.