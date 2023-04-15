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Российская торпеда «Шквал» напугала ВМС США

Источник:
Sibnet.ru
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торпеда ВА-111 «Шквал»
торпеда ВА-111 «Шквал»
Фото: Mike1979 Russia / CC BY-SA 4.0

Российская подводная торпеда ВА-111 «Шквал» вызвала обеспокоенность Пентагона — она развивает скорость в 370 километров в час, что практически в четыре раза превосходит показатели американских торпед.

«Разница в скорости огромна и, следовательно, может увеличить риски для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, которые пытаются избежать обнаружения», — пишет портал 19FortyFive.

Кроме этого, обеспокоенность американских военных вызывает дальность российской торпеды — «Шквал» способен поражать вражеские корабли на расстоянии до 7 километров.

Противолодочный комплекс «Шквал» был принят на вооружение ВМФ СССР в 1977 году. Изначально ракета несла ядерную боеголовку, впоследствии был создан вариант с обычной боеголовкой.

Высокая скорость движения торпеды объясняется применением подводного реактивного двигателя, работающего на твердом топливе, а также движением ракеты в специальном паровом пузыре, что снижает сопротивление воды.

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ball-n-wall

Вообще, никакого сочувствия...

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.