Пресняков нарушил правила «Голоса» ради певца из Красноярского края

Участник «Голоса» из Железногорска Красноярского края Илья Аноприев так понравился Владимиру Преснякову, что наставнику пришлось нарушить правила проекта.

Илья Аноприев на слепых прослушиваниях исполнил песню «Полетели» Филиппа Киркорова. К нему развернулись Владимир Пресняков и Полина Гагарина. При этом у Преснякова команда была уже полностью укомплектована.

Участник рассказал судьям, что ради музыки бросил работу. Но очень долго не мог пройти кастинг на «Голос».

«Я подавал три раза заявку на интернет-отбор, не проходил. Три раза приезжал в Останкино, меня не брали. Но я настойчивый, я Телец, поэтому я здесь», — поделился Илья Аноприев.

Наставник сказал Аноприеву, что готов просить руководство Первого канала нарушить правила, чтобы взять его к себе в команду 13-м участником.

Но у музыканта был выбор между Гагариной и Пресняковым. Илья Аноприев решил, что, если станет дополнительным участником, то оставит шанс попасть в «Голос» другим артистам. Поэтому выбрал команду Владимира Преснякова.