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Пресняков нарушил правила «Голоса» ради певца из Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ilya_dobrii, vk.com/ilya_dobrii

Участник «Голоса» из Железногорска Красноярского края Илья Аноприев так понравился Владимиру Преснякову, что наставнику пришлось нарушить правила проекта.

Илья Аноприев на слепых прослушиваниях исполнил песню «Полетели» Филиппа Киркорова. К нему развернулись Владимир Пресняков и Полина Гагарина. При этом у Преснякова команда была уже полностью укомплектована.

Участник рассказал судьям, что ради музыки бросил работу. Но очень долго не мог пройти кастинг на «Голос».

«Я подавал три раза заявку на интернет-отбор, не проходил. Три раза приезжал в Останкино, меня не брали. Но я настойчивый, я Телец, поэтому я здесь», — поделился Илья Аноприев.

Наставник сказал Аноприеву, что готов просить руководство Первого канала нарушить правила, чтобы взять его к себе в команду 13-м участником.

Но у музыканта был выбор между Гагариной и Пресняковым. Илья Аноприев решил, что, если станет дополнительным участником, то оставит шанс попасть в «Голос» другим артистам. Поэтому выбрал команду Владимира Преснякова.

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Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес #Красноярск
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