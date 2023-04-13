Путин одобрил создание собственной орбитальной станции

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым одобрил создание Российской орбитальной станции.

По словам Борисова, глава государства одобрил все предложения Роскосмоса по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников.

Идея о создании в России собственной орбитальной станции впервые была выдвинута в апреле 2021 года. Сейчас ведется ее эскизное проектирование, запуск первого модуля планируется на 2027 год.

Первым базовым модулем станции станет научно-энергетический модуль. По проекту Роскосмоса, всего новая станция будет включать семь модулей и отдельную центрифугу.

Рабочую конфигурацию станция примет после 2030 года. К этому времени уже истечет срок службы российского сегмента МКС, недавно продленный правительством до 2028 года.