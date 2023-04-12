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Вышел трейлер детективного сериала «Престиж»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Престиж», PR-служба Start

Сериал «Престиж» расскажет о мире роскоши и богатства, где двойную игру ведут хозяева и их прислуга. В трейлере показали главных героев, которых исполнили Ирина Розанова, Анна Уколова, Настасья Самбурская и Ирина Дубцова.

Действие сериала разворачивается в поселке Престиж, где живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Однажды в поселке происходит убийство няни из семьи Филимоновых.

За расследование берется «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Ирина Розанова). Становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя Престижа.

Главные роли в проекте исполнили Ирина Розанова, Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Вера Кинчева и Настасья Самбурская. Также одну из ключевых ролей сыграла певица Ирина Дубцова, в Престиже она оперная дива Анна Гараева.

Еще один интересный персонаж — героиня Настасьи Самбурской. Актриса играет девушку Юлию Чуркину, бывшую жену знаменитого хоккеиста и единственную жительницу поселка, которая воспитывает ребенка без няни.

Сериал «Престиж» покажут в онлайн-кинотеатре START и на телеканале СТС. Дата премьеры пока не назначена.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Наследство чубайсика покоя не дает?

STRYKER9800

Сам то ты под Артемовск не желаешь? Шагом марш в военкомат!! Эксперт диванный)))

alex-daredevil

Указал бы хоть один пример, не однократной эффективности приватизации.

-БЕРКУТ-

конечно удобно, снять ответственность с государства, и потом обвинять в развале предприятий частников