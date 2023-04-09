Усс прокомментировал побег сына из под ареста в Италии

Подробности побега сына губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста в Милане могут остаться непубличными, сообщил са губернатор Александр Усс.

«Об этом мог бы рассказать Артем, но человек он, по разным причинам, не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, он был уверен, что его сын вернется в Россию. "Несмотря на все сложности, а иногда, казалось бы, безысходность ситуации, которая складывалась. Где-то внутренне я был убежден, что и справедливость на свете есть, и Артем — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на родину», — сказал Усс.

Итальянский суд 21 марта принял решение об экстрадиции в Соедиенные Штаты Артема Усса, задержанного по международному ордеру. В США ему обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. 23 марта стало известно, что сын красноярского губернатора покинул место, где находился под домашним арестом, и скрылся в неизвестном направлении.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, 4 апреля он добровольно явился в следственный департамент МВД России.