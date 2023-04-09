НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Усс прокомментировал побег сына из под ареста в Италии

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: © пресс-служба президента России

Подробности побега сына губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста в Милане могут остаться непубличными, сообщил са губернатор Александр Усс.

«Об этом мог бы рассказать Артем, но человек он, по разным причинам, не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, он был уверен, что его сын вернется в Россию. "Несмотря на все сложности, а иногда, казалось бы, безысходность ситуации, которая складывалась. Где-то внутренне я был убежден, что и справедливость на свете есть, и Артем — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на родину», — сказал Усс.

Итальянский суд 21 марта принял решение об экстрадиции в Соедиенные Штаты Артема Усса, задержанного по международному ордеру. В США ему обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. 23 марта стало известно, что сын красноярского губернатора покинул место, где находился под домашним арестом, и скрылся в неизвестном направлении.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, 4 апреля он добровольно явился в следственный департамент МВД России.

Еще по теме
Медведев предрек исчезновение Украины
Кадыров посчитал выгодным России контрнаступление ВСУ
Путин упрекнул США в поддержке цветных революций
Кремль отказался комментировать обвинения Трампу
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Спутники Starlink начали падать на Землю
Назван самый успешный инвестор из знаков Зодиака
Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
45
Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в Донбассе
42
Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления
33
Советник Зеленского пообещал искоренить в Крыму «все русское»
31
Путин запретил повышать тарифы ЖКХ
28
Лавров определил цель Запада после «покорения России»