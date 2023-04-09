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США не смогли разгадать секрет сплава двигателей РД‑180

Источник:
РИА Новости
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Российский ракетный двигатель РД-180
Российский ракетный двигатель РД-180
Фото: Igel B TyMaHe / CC0

США, много лет покупавшие российские ракетные двигатели РД-180, не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Они его [двигатель] разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут», — цитирует Ковальчука РИА Новости. По его словам, производство сплавов для авиационных и космических двигателей доступно не всем странам.

Двигатели РД-180 были разработаны НПО «Энергомаш» в середине 1990-х годов на базе советского РД-170, который использовался на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия». РД-180 поставлялись на экспорт в США, где их используют в запусках ракет семейства Atlas, первое соглашение о поставках было заключено в 1997 году.

В 2014 году РД-180 попали под санкции США, их запретили использовать, но в мае того же года Вашингтон отменил запрет. Создать замену им американцы смогли только в 2021 году.

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Наука #Техника #Космос
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