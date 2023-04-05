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Назван самый успешный инвестор из знаков зодиака

Источник:
Sibnet.ru
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Самыми успешными инвесторами среди знаков зодиака оказались Близнецы, следует из результатов исследования «Тинькофф Инвестиций».

Средняя доходность инвестиций, которые сделали Близнецы, составила 5%. На втором месте рейтинга — Козероги, у которых этот показатель равняется 4%. В тройку лидеров также попали Рыбы (+3,5%).

При этом среди инвесторов больше всего Львов — 10%. На втором месте Раки — 9,9%. Лидирующие по доходности Близнецы на третье позиции, инвестирующих свои сбережения людей с таким знаком зодиака 8,8%.

Затем в рейтинге идут Рыбы, Тельцы и Весы (по 8%). Меньше всего инвесторов среди Стрельцов, Скорпионов, Дев и Овнов (по 7%). Самые консервативные инвесторы — Рыбы, Девы и Раки, тогда как рискуют чаще всего Овны, Тельцы и Близнецы.

При этом Водолеи и Рыбы чаще всего вкладываются в российские акции и облигации, доля которых в инвестициях составляет 38%. Тельцы предпочитают инвестировать в валюты (23%) и зарубежные акции и облигации (22%). Раки выбирают драгоценные металлы (3%).

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Экономика #Деньги #Оракул
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