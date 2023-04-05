Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников, которое отразит «чистоту традиционного языка», сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«Для начальных классов разработка завершена. По 5-9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов России, — мы для этого создадим все условия», — цитирует ТАСС Бугаева.

По его словам, учебник отразит всю «чистоту того традиционного украинского языка», который изучался в советский период.

Преподавать украинский язык как родной или в качестве факультатива будут в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.