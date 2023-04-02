Обмелевшее озеро в США раскрыло жуткие тайны

Аномальная засуха спровоцировала сильное обмеление озера Мид на границе между Невадой и Аризоной в США, в результате чего отступающие воды обнажили множество ужасных находок.
Местные жители обнаружили множество человеческих останков — при этом некоторые носят явные следы насильственной смерти, пишет Newsweek. Следователи благодаря обмелению извлекли уже как минимум шесть скелетов.
Так, была найдена бочка с останками мужчины, который скончался от огнестрельного ранения. По анализу остатков обуви правоохранители предположили, что его смерть наступила в середине или конце 1970-х годов.
На данный момент следователи работают над идентификацией останков. Правоохранители предполагают, что найденный скелет принадлежит местному мафиози, который пропал без вести 45 лет назад.
Также полиции удалось раскрыть тайну исчезновения 39-летнего жителя Лас-Вегаса Дональда Смита, которого объявили пропавшим без вести в этом районе в 1974-м. Его останки нашли в озере, их удалось опознать.
Озеро Мид служит водохранилищем на реке Колорадо, которое сформировалось благодаря плотине Гувера. Сейчас оно наполнено водой только на 30% из-за экстремальной засухи на западе США.
urbasikНам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.
MuCbEО каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...
nicollaichПусть держатся подальше от наших границ.
Asd10Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))