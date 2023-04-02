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Обмелевшее озеро в США раскрыло жуткие тайны

Источник:
РИА Новости
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Фото: Monkeystyle3000 / Attribution License

Аномальная засуха спровоцировала сильное обмеление озера Мид на границе между Невадой и Аризоной в США, в результате чего отступающие воды обнажили множество ужасных находок.

Местные жители обнаружили множество человеческих останков — при этом некоторые носят явные следы насильственной смерти, пишет Newsweek. Следователи благодаря обмелению извлекли уже как минимум шесть скелетов.

Так, была найдена бочка с останками мужчины, который скончался от огнестрельного ранения. По анализу остатков обуви правоохранители предположили, что его смерть наступила в середине или конце 1970-х годов.

На данный момент следователи работают над идентификацией останков. Правоохранители предполагают, что найденный скелет принадлежит местному мафиози, который пропал без вести 45 лет назад.

Также полиции удалось раскрыть тайну исчезновения 39-летнего жителя Лас-Вегаса Дональда Смита, которого объявили пропавшим без вести в этом районе в 1974-м. Его останки нашли в озере, их удалось опознать.

Озеро Мид служит водохранилищем на реке Колорадо, которое сформировалось благодаря плотине Гувера. Сейчас оно наполнено водой только на 30% из-за экстремальной засухи на западе США.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

MuCbE

О каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...

nicollaich

Пусть держатся подальше от наших границ.

Asd10

Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))