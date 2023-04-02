НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад внезапно стал «пороховой бочкой»

Источник:
Sibnet.ru
868 11
Фото: djo.kostic / Public Domain Mark

Запад неожиданно превратился в «пороховую бочку» из-за народных волнений, признали политологи.

В настоящее время к социальному взрыву может привести малейшая искра, пишет обозреватель издания American Thinker Джордж Шарк. По его мнению, это связано с тем, что правящее меньшинство игнорирует потребности своих соотечественников.

Так, эксперт напоминает про забастовки во Франции против пенсионной реформы, забастовки рабочих в Германии, протесты фермеров в Нидерландах, митинги в Израиле.

«Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства властью, и до судьбоносного взрыва остается одна-единственная искра», — подытоживает автор статьи.

Еще по теме
Трамп-младший назвал Зеленского «самым дорогим актером мира»
Названо условие отказа Запада от Украины
Медведев оценил действия Киева цитатой из «Апокалипсиса»
Бывшие военные из США предположили, куда сбежит Зеленский
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский создаст новое государство
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
Китай подготовится к масштабной войне
Игра The Last of Us вышла на ПК
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

О каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...

nicollaich

Пусть держатся подальше от наших границ.

Asd10

Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))

Asd10

А что тебе не стремно? По моему стремней чем орать на весь сибнет о чужом флуде, не замечая своего в...