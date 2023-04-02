Запад внезапно стал «пороховой бочкой»

Запад неожиданно превратился в «пороховую бочку» из-за народных волнений, признали политологи.

В настоящее время к социальному взрыву может привести малейшая искра, пишет обозреватель издания American Thinker Джордж Шарк. По его мнению, это связано с тем, что правящее меньшинство игнорирует потребности своих соотечественников.

Так, эксперт напоминает про забастовки во Франции против пенсионной реформы, забастовки рабочих в Германии, протесты фермеров в Нидерландах, митинги в Израиле.

«Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства властью, и до судьбоносного взрыва остается одна-единственная искра», — подытоживает автор статьи.