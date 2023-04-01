Первый в Новосибирске небоскреб будет жилым домом

Первый в Новосибирске небоскреб высотой в 60 этажей будет жилым дом. Его строительство оценивается примерно в 3,5 миллиарда рублей, сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

«Как только мы получим согласование Росавиации — сразу начнем. Стройка начнется в конце 2023 года — в 2024 году. Это будет жилой дом, мы на этом настаиваем», — сказал Колмаков на пресс-конференции в ТАСС.

Министр уточнил, что возведение 60-этажного здания будет стоить порядка 3,5 миллиарда рублей.

Новосибирский небоскреб построят рядом со станцией метро «Октябрьская». Сейчас максимальная высота зданий в городе составляет 35-37 этажей.