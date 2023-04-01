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Новосибирск и Красноярск померялись количеством стриптиз‑клубов

Источник:
Sibnet.ru
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Стриптиз
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Меньше десяти стриптиз-клубов работает в сибирских городах-миллионниках, больше всего их в Новосибирске — восемь штук, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы 2ГИС.

В Новосибирске в начале марта 2023 года работало восемь стриптиз-клубов, в Красноярске – семь, в Омске – шесть. При этом число этих заведений увеличилось за пять лет, с 2018 года, только в Омске, тогда их было три.

В Новосибирске и Красноярске пять лет назад работало по девять заведений, и часть закрылась. В Москве и Санкт-Петербурге — другая ситуация. Число стриптиз-клубов значительно выросло. Если в 2018 году в Москве работали 39 заведений, то сейчас — 42. В Санкт-Петербурге пять лет назад было 15, а стало 34 стриптиз-клуба.

По данным Росстата на 2022-2023 год, средняя зарплата жителей Москвы составила порядка 110 тысяч рублей. В среднем доход питерцев составляет 82,3 тысячи рублей. При этом, в Новосибирске средняя зарплата составляет 50 тысяч рублей, в Омске — 47 тысяч, в Красноярске — 69 тысяч рублей.

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