«Вечернего Урганта» заменят на «Вечернего Харламова»

Шоу «Вечерний Ургант», пропавшее из эфира Первого канала год назад после начала СВО, снова оказалось поводом для обсуждения. На этот раз в Сети появилось видео с логотипом «Вечернего Харламова».

В Сеть попало видео, где разгружают грузовик с надписью: «Вечерний Харламов. Скоро на всех экранах». Надпись выполнена в стилистике шоу «Вечерний Ургант». Ролик разместил телеграм-канал «Светские хроники».

Шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира Первого канала вместе с другими развлекательными проектами. Спустя некоторое время большинство программ вернули, но «детище» ведущего Ивана Урганта не получило эфира.