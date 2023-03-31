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«Вечернего Урганта» заменят на «Вечернего Харламова»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Шоу «Вечерний Ургант», пропавшее из эфира Первого канала год назад после начала СВО, снова оказалось поводом для обсуждения. На этот раз в Сети появилось видео с логотипом «Вечернего Харламова».

В Сеть попало видео, где разгружают грузовик с надписью: «Вечерний Харламов. Скоро на всех экранах». Надпись выполнена в стилистике шоу «Вечерний Ургант». Ролик разместил телеграм-канал «Светские хроники».

Шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира Первого канала вместе с другими развлекательными проектами. Спустя некоторое время большинство программ вернули, но «детище» ведущего Ивана Урганта не получило эфира.

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Обсуждение (3)
Топ комментариев

pepelmetal

"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают

pepelmetal

А отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"

Asd10

Давно пора. Но интересно будет выслушать и прозападных комментаторов здесь

Asd10

Не помню, штоб сибнет опубликовал опровержения.