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Подростков из Тувы обвинили в сексуальном насилии над мальчиком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подростки из Тувы обвиняются в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком, депутаты Госдумы обратили внимание на то, что мама пострадавшего жалуется на отсутствие медпомощи в регионе.

По версии следствия, в январе трое подростков села О-Шынаа Тес-Хемского района в Туве «совершили иные действия сексуального характера с применением насилия» в отношении 10-летнего мальчика. Им предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. 

По ходатайству следователя все трое — под домашним арестом, сообщается на сайте СУ СК РФ по Туве.

Реакция властей

На расследование уголовного дела и отсутствие лечения пострадавшего мальчика обратили внимание представители федеральной власти, так как мама мальчика привлекла блогеров к сбору средств на медпомощь.

«Дикая история из Тывы. Здесь изнасиловали 10-летнего мальчика. Уголовное дело возбуждено, но жители не верят в справедливость; якобы у насильников — влиятельная родня. Кроме того, мать ребенка жалуется, что ему не оказывают должную медицинскую помощь», — написал в телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.

Он направил запросы в Генпрокуратуру и СКР с просьбой взять под особый контроль ход расследования. Также обещал обратиться в Минздрав о незамедлительном лечении мальчика.

Экс-глава Тувы, сенатор Шолбан Кара-оол отметил, что посоветуется с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, которая ранее работала уполномоченным по правам ребенка, по поводу оказания помощи мальчику.

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