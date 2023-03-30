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Экс-министр экономики не поверил в инфляцию в 4%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заявления российских властей о том, что инфляция в марте опустится ниже 4% – это попытка выдать желаемое за действительное, как и данные, что в стране выросли доходы, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить снижаться, говорил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином. А вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост реальных зарплат за последние пять лет в России составил 22,1%.

«Все это свидетельствует о том, что некоторые наши руководители живут в каком-то своем иллюзорном мире… Очень далеком от того, где живут все остальные. Не знаю, откуда Росстат берет такие цифры, но они точно не соответствуют реалиям», — сказал Нечаев НСН.

Он отметил, что «смутно представляет», как при инфляции в 12% смогли вырасти реальные доходы. «Это явно какие-то манипуляции или просто власти выдают желаемое за действительное», — добавил экс-министр.

Нечаев — первый министр экономики в истории новой России, возглавлял ведомство в 1992-1993 годах. Доктор экономических наук.

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