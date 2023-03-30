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Актер театра в Бурятии нанес себе раны перед зрителями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Государственный русский драматический театр имени Бестужева в Улан-Удэ

Актер театра в Улан-Удэ Артур Шувалов совершил попытку суицида на глазах зрителей. Причины инцидента выясняются.

ЧП произошло в среду, 29 марта, в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева во время спектакля «Изнанка» . Актер заявил на сцене, что его поступок — протест к руководству театру.

«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора <…> Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу», — цитирует актера издание «Номер один».

По заявлению Минкульта Бурятии, заявления Артура Шувалова не соответствуют действительности: актер играл спектакли, полностью получал заработную плату, а его супругу не увольняли.

«Рану актеру Артуру Шувалову зашили в травмпункте. Он после этого, со слов сотрудников театра, приходил в театр переодеться. Его здоровью ничего не угрожает», — прокомментировала ситуацию министр культуры республики Соелма Дагаева.

Министр отметила, что правовую оценку случившемуся дадут соответствующие органы. А в ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, чтобы узнать в каком состоянии находился актер в этот момент.

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ЧП #Происшествия #Бурятия
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