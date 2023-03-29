НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра The Last of Us вышла на ПК

Источник:
Sibnet.ru
431 1
Фото: © кадр из игры

Игра The Last of Us Part I вышла на ПК — купить ее можно на площадках Steam и Epic Games Store, однако российским геймерам она недоступна.

Оригинальная The Last of Us вышла в 2013 году для PlayStation 3. Действие экшена разворачивается в постапокалиптических США, где за 20 лет до начала событий произошла вспышка инфекции, превращающей людей в подобие зомби.

Сюжет игры рассказывает о контрабандисте, получившем задание по сопровождению девочки-подростка Элли, которая обладает иммунитетом к вирусу и может стать ключом для создания вакцины от инфекции.

Версия The Last of Us Part I для ПК сразу после релиза была взломана — игра уже доступна на всех популярных торрент-трекерах. Первые геймеры остались недовольны ее оптимизацией — они массово жалуются на зависания, вылета и долгую загрузку.

На данный момент две трети отзывов на The Last of Us Part I в Steam являются негативными. Студия Naughty Dog, выпустившая оригинальную игру, уже отреагировала на жалобы, пообещав выпустить для игры патч, направленный на улучшение производительности.

Еще по теме
Steam перестанет работать на старых Windows
Empress пообещала взломать ремейк Resident Evil 4
Valve представила Counter‑Strike 2
Steam получит новые уведомления о скидках
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

Killer X

там жопы хохлов уже раз так цать в долг МВФ заложены и перезаложены.

slavaynin

Вот так вот дружить с украиной

pepelmetal

Так это мирное ТЯО, чего вдруг забеспокоился то)?

Killer X

Покойся с миром Котэ... удачи тебе ТАМ.