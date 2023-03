Игра The Last of Us вышла на ПК

Игра The Last of Us Part I вышла на ПК — купить ее можно на площадках Steam и Epic Games Store, однако российским геймерам она недоступна.

Оригинальная The Last of Us вышла в 2013 году для PlayStation 3. Действие экшена разворачивается в постапокалиптических США, где за 20 лет до начала событий произошла вспышка инфекции, превращающей людей в подобие зомби.

Сюжет игры рассказывает о контрабандисте, получившем задание по сопровождению девочки-подростка Элли, которая обладает иммунитетом к вирусу и может стать ключом для создания вакцины от инфекции.

Версия The Last of Us Part I для ПК сразу после релиза была взломана — игра уже доступна на всех популярных торрент-трекерах. Первые геймеры остались недовольны ее оптимизацией — они массово жалуются на зависания, вылета и долгую загрузку.





На данный момент две трети отзывов на The Last of Us Part I в Steam являются негативными. Студия Naughty Dog, выпустившая оригинальную игру, уже отреагировала на жалобы, пообещав выпустить для игры патч, направленный на улучшение производительности.