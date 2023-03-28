Концерты Меладзе по Сибири исчезли из афиш

Концертный тур Валерия Меладзе по городам Сибири, указанный
в афишах ранее, не состоится. Мероприятия удалили из Сети, отметив, что артист запрещен.
Меладзе должен был выступить в апреле в Новосибирске,
Барнауле и Кемерове. Барнаульские организаторы опровергли информацию о том, что
выступление артиста вообще планировалось.
«Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого
концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши», —
цитирует РИА Новости представителей «Титов-Арены» в Барнауле, где должен был состояться
концерт по размещенной ранее информации 29 апреля.
В Новосибирске концерты Меладзе стояли в афише 26 и 30
апреля. Оба мероприятия также отменены, зрители могут сдать билеты, сообщили «Городские
зрелищные кассы Новосибирск». Такая же ситуация в Кемерове.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать Валерия Меладзе иноагентом. Причиной этому стали высказывания артиста в поддержку Украины.