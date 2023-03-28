Концерты Меладзе по Сибири исчезли из афиш

Концертный тур Валерия Меладзе по городам Сибири, указанный в афишах ранее, не состоится. Мероприятия удалили из Сети, отметив, что артист запрещен.

Меладзе должен был выступить в апреле в Новосибирске, Барнауле и Кемерове. Барнаульские организаторы опровергли информацию о том, что выступление артиста вообще планировалось.

«Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши», — цитирует РИА Новости представителей «Титов-Арены» в Барнауле, где должен был состояться концерт по размещенной ранее информации 29 апреля.

В Новосибирске концерты Меладзе стояли в афише 26 и 30 апреля. Оба мероприятия также отменены, зрители могут сдать билеты, сообщили «Городские зрелищные кассы Новосибирск». Такая же ситуация в Кемерове.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать Валерия Меладзе иноагентом. Причиной этому стали высказывания артиста в поддержку Украины.