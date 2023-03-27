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Глава Кузбасса наградил Никиту Михалкова медалью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил режиссеру Никите Михалкову региональную награду — медаль имени Николая Масалова, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Вся ваша жизнь в кино и ваша программа "Бесогон ТВ" — это настоящий путь воина, воина-освободителя, борца за наши традиционные российские ценности», — сказал Цивилев, награждая Михалкова после сыгранного в Кемерове спектакля «12».

Медаль имени Николая Масалова учредили на его родине в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Она вручается за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга.

Медаль выполнена из медно-цинкового сплава с рельефным изображением монумента Воину-освободителю, прообразом которого и стал кузбассовец Николай Масалов. Памятник солдату с ребенком на руках скульптора Евгения Вучетича находится в Трептов-парке в Берлине, а в 2022 году его точная копия из бронзы установлена и в Кемерове.

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Политика #Местная власть #Кузбасс #Светская хроника
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