Песков поддержал «пиратскую» идею Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, выступившего за распространение пиратских копий западного контента.

Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству.

«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы/ <...> Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься», — цитирует ТАСС Пескова.

На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.