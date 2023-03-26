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Песков поддержал «пиратскую» идею Медведева

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, выступившего за распространение пиратских копий западного контента.

Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству.

«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы/ <...> Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься», — цитирует ТАСС Пескова.

На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

~ST~

болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.

DRAGONWAY

Прикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь