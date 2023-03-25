Школьнице из Томской области ограничили свободу за поджог флага

Школьница из Томской области подожгла флаг России, суд признал ее виновной в надругательстве и назначил ограничение свободы, сообщила пресс-служба Томского областного суда.

В мае 2022 года 17-летняя старшеклассница нашла триколор и решила сжечь его перед одноклассниками. Девушка подожгла флаг зажигалкой, сфотографировала происходящее и выложила в социальную сеть. По словам обвиняемой, она сделала это, чтобы привлечь к себе внимание.

Школьницу признали виновной по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации). Ей назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы, цитирует ТАССпресс-службу суда.