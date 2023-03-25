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Школьнице из Томской области ограничили свободу за поджог флага

Источник:
Sibnet.ru
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Школьница из Томской области подожгла флаг России, суд признал ее виновной в надругательстве и назначил ограничение свободы, сообщила пресс-служба Томского областного суда.

В мае 2022 года 17-летняя старшеклассница нашла триколор и решила сжечь его перед одноклассниками. Девушка подожгла флаг зажигалкой, сфотографировала происходящее и выложила в социальную сеть. По словам обвиняемой, она сделала это, чтобы привлечь к себе внимание.

Школьницу признали виновной по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации). Ей назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы, цитирует ТАССпресс-службу суда.

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Топ комментариев

slavaynin

потому что на них было московское время,а не потому что дорогие.

Snikolas

Вот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.

Snikolas

Во первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...

slavaynin

надо украинцам ещё каски такие